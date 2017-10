Présidentielle 2019 : Serigne Modou Kara Noreyni va mettre sur les fonts baptismaux, la «Coalition du siècle-Tawfekh»

En perspective de la Présidentielle 2019, Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni va mettre sur les fonts baptismaux une coalition dénommée «Coalition du siècle-Tawfekh», avec de grosses pointures de la scène politique sénégalaise.



« Sur la route menant au carrefour de la présidentielle de 2019, de gros bonnets se concertent. Ils se parlent. Et, après des échanges fructueux et consensuels, ils sont tombés d’accord pour mettre sur pied une machine de haute vitesse. Conscients des enjeux de l’heure, de l’urgence de mettre le Sénégal sur orbite, dans tous les secteurs de l’activité économique, sociale, culturelle, de rebâtir des Institutions fortes, du respect de l’équilibre des pouvoirs, ces hommes et femmes ont décidé de mettre en branle une grande coalition qui va porter le dénominatif de «Coalition du siècle-Tawfekh» », nous confie une source de Leral.net.



« Loin d’être un simple ballon de sonde, l’on peut penser sans se tromper, qu’il s’agit de grandes figures politiques, des personnalités de la société civile, du monde des arts et de la culture, mais aussi et surtout, de regroupements de jeunes musulmans réunis autour des dahiras de toutes obédiences. Ce qui veut dire que le pouvoir à de quoi trembler. Et pour cause, ces gens-là ne badinent pas et ont mûri leur projet. C’est dire que tout est fin prêt pour démontrer qu’ils vont faire bouger les choses », ajoute la source.



Et de conclure : « Mieux, ils ne manquent pas de repères encore moins de moyens pour dérouler leur programme conçu spécifiquement pour atteindre des objectifs. Pour le moment, l’on peut annoncer que cette coalition va être bientôt lancée et a déjà maillé tout le territoire, sans oublier une forte présence au niveau de la diaspora ».



Massène DIOP Leral.net