Présidentielle France: L'abstention finale estimée entre 19% et 22%

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon des estimations de plusieurs instituts de sondage, le taux d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle devrait atteindre sur la journée entre 19 et 22%.



Ils étaient au coeur des enjeux de cette présidentielle. Mais bon nombre d'indécis ont semble-t-il fini par aller aux urnes. Si l'on saura plus tard s'ils ont choisi un candidat ou le vote blanc, on sait déjà qu'ils sont nombreux à s'être déplacés. Selon les estimations de plusieurs instituts de sondage, le taux d'abstention au premier tour serait bien plus faible que ce qui était 'attendu, entre 19 et 22% contre les 28% parfois craints par les mêmes sondeurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook