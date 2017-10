Présidentielle au Libéria: George Weah et Joseph Boakai s'affronteront au second tour

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2017 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

L'opposant George Weah, ancien footballeur et actuel sénateur, arrive en tête au premier tour de la présidentielle avec 39% des suffrages, selon les résultats annoncés dimanche soir par la Commission électorale portant sur 95% des bureaux de vote. Il affrontera au second tour, l'actuel vice-président Joseph Boakai, arrivé deuxième avec 29,1% des voix.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook