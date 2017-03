Présidentielle de 2019 : Aissata Tall candidate Aissata Tall sera candidat à la prochaine présidentielle. En marge d’une visite à Pikine à son chauffeur et collaborateur de très longue date, Amadou Diop, le maire de Podor en a fait l’annonce.



Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

«En 2007, des gens l’ont demandé de me présenter à l’élection présidentielle. Je leur ai répondu que ce n’était pas encore le moment. En 2012, des gens m’ont encore demandé de me présenter, je leur ai rétorqué la même chose. Mais, je pense maintenant qu’il est encore temps que je me présente. Le moment est pour moi venu de le faire», a déclaré la maire de Podor.

L’ancienne ministre et égérie du Parti socialiste (Ps) compte lancer, le 8 avril prochain, son mouvement dénommé «Osons l’avenir». En froid avec la direction du Ps ces dernières années, elle est en retrait des activités de la formation socialiste.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook