Présidentielle de 2019 : Me Wade met les pieds dans le plat et brandit le boycott Selon Me Abdoulaye Wade, le couplage carte d’identité de la CEDEAO-carte d’électeur est à l’origine d’une idée de fraude. le patriarche du PDS a aussi menacé et brandi un probable boycott de la Présidentielle 2019 de la part de sa coalition si les pratiques incriminées lors de ces Législatives persistaient.

