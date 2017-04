Présidentielle en France- 1er tour: le taux de participation est de 28,54% à 12h (heure locale)

La participation au premier tour d'élection présidentielle s'établit à 28,54% ce matin, un chiffre stable par rapport à l'élection de 2012, précise le ministre de l'Intérieur, mais plus faible qu'en 2007.



Le Gers département "le plus citoyen", le Val-d'Oise le moins



Certains départements ont largement dépassé ce taux national. Le Gers, département le plus citoyen ce dimanche matin, enregistrait un taux de participation de 38,46% à la mi-journée. Les habitants de Corrèze (38,11%) et du Cantal (36,34%) ont également été nombreux à se déplacer dès dimanche matin.



En revanche, les taux de participation dans le Val-d'Oise (20,65%) , le Val-de-Marne (21,21%) et le Pas-de-Calais (23,35%) étaient à midi, bien inférieurs au taux national.



Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin pour ce premier tour du scrutin, ils fermeront à 19h ce soir, voire 20h dans les grandes villes.



47 millions de Français sont appelés à voter pour cette élection présidentielle.