Présidentielle en France : A quelle heure connaîtra-t-on les résultats ?

La fermeture plus tardive des bureaux de vote et l’indécision autour du résultat ne garantissent plus l'apparition de deux visages dimanche à 20 heures pile.



C'est une nouveauté par rapport à 2012 : les bureaux de vote ferment plus tard, 19h au lieu de 18h. Dans certaines grandes villes, les électeurs pourront même voter jusqu'à 20h. Une initiative législative qui doit permettre d'éviter toute fuite sur les réseaux sociaux.



Délais raccourcis: les premiers dépouillements dans les centaines de bureaux de vote tests auront lieu vers 19h15 avec des résultats aux alentours de 19h30. Les instituts de sondage qui travaillent pour l'occasion avec les chaînes de télévision, les radios et les sites Internet, auront ensuite 30 minutes pour affiner leurs chiffres.



Plutôt 21h ? Mais le délai pourrait se révéler un peu court pour afficher seulement deux visages à 20h pile. Les principales chaînes de télévision se disent ainsi prêtes à afficher non pas deux mais trois, quatre voire cinq visages. Si le scrutin est serré, il faudra donc peut-être attendre plutôt 21h pour voir le nom des deux finalistes s'afficher, voire un peu plus tard.