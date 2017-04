Présidentielle en France: Au Sénégal, 13 839 inscrits pour 7 bureaux de vote

Plus de 20 000 Français vivent officiellement au Sénégal et 13 839 sont inscrits sur les listes électorales. Pour ce scrutin présidentiel, sept bureaux ont été mis en place : cinq à Dakar, dont un à l'ambassade et un au lycée français Jean Mermoz, un à Saint-Louis et un dernier dans la ville touristique de Saly Portudal, sur la Petite-Côte.



Les mesures de sécurité sont draconiennes. Pour entrer dans le bureau de vote, chaque électeur doit se présenter avec un document d'identité. Les cartes d'identité sénégalaises sont refusées pour les binationaux. Les bagages et sacs sont également interdits dans l'enceinte des bureaux de vote. Particularité de ce vote : sur décision des autorités à Paris, ces bureaux seront ouverts entre 8 heures et 19 heures, heure locale. Il sera donc 21 heures en France à la fermeture et les résultats provisoires seront déjà connus.



Avec RFI