Présidentielle en France: Le premier tour de l'élection en chiffres

Le premier tour de l'élection présidentielle se tient ce dimanche 23 avril. Combien y a-t-il de bureaux de vote, pour combien d'électeurs appelés, quel effectif en termes de sécurité, combien ça coûte... Tour d'horizon des chiffres du scrutin.





47 millions

Quelque 47 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales françaises et sont appelés aux urnes, selon le ministère de l'Intérieur. 824 000 personnes supplémentaires se sont inscrites, soit une hausse de 1,8 %.



Ce chiffre comprend les Français installés à l'étranger, dont certains ont déjà commencé à voter samedi. C'est le cas des Français de Montréal, qui ont fait jusqu'à 3 heures de queue pour accéder aux bureaux de vote.



66 546

En tout, ce sont 66 546 bureaux de vote qui seront ouverts en métropole. Leurs portes ouvriront à 8 heures et fermeront à 19 heures, une heure plus tard que d’habitude. Les bureaux resteront ouverts jusqu’à 20 heures dans certaines grandes villes.



57 000

Au total, plus de 50 000 policiers et gendarmes, appuyés par 7 000 militaires de l’opération "Sentinelle", qui sont mobilisés à travers la France. C’est la première fois qu’une présidentielle se déroule sous état d’urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015.



10e

Il s'agit de la dixième élection présidentielle au suffrage universel de la Ve République. Elle présente de multiples caractères inédits, à commencer par l’absence du président sortant François Hollande, une première depuis la mort en fonction de Georges Pompidou en 1974.



11

Onze candidats sont en lice, avec le leader d'En Marche! Emmanuel Macron, nouveau dans ce scrutin et favori des sondages, Marine Le Pen, la leader du Front national qui se présente pour la deuxième fois, le vainqueur triomphal de la primaire de droite, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon , quatrième homme en 2012, Benoît Hamon, le gagnant de la primaire socialiste, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, les trotskistes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, le député béarnais Jean Lassalle, le vétéran Jacques Cheminade et le candidat du «Frexit» François Asselineau.



20

L’image très attendue des deux finalistes qualifiés pour le second tour, apparaissant à la télévision à 20 heures pile, n’est pas garantie. En cause, les probables scores très serrés des candidats et la fermeture plus tardive des bureaux de vote.



16,851 millions

Pour chacun des 11 candidats du premier tour, le plafond des dépenses électorales est fixé à 16,851 millions d’euros. Au second tour, ce seuil est fixé à 22,509 millions pour les deux prétendants encore en lice.



Pour chaque candidat, les dépenses de campagne sont remboursées selon les résultats obtenus. À savoir : 47 % pour ceux ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; 4,7 % pour les candidats ayant obtenu moins de 5 %. Pour les deux candidats du second tour, le plafond est fixé à 47,7 % des dépenses.



227,9 millions

Au total, l'élection présidentielle de 2012 avait coûté 227,9 millions d'euros aux contribuables. Avec un candidat supplémentaire et l'augmentation du plafond des dépenses des candidats, la note devrait grimper en 2017.



Source: Le Progrès