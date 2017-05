Présidentielle en France: participation de 65,3% en fin d'après-midi, en forte baisse

La participation en fin d'après-midi dimanche au second tour de l'élection présidentielle en France, opposant le centriste Emmanuel Macron à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, s'élevait à 65,30%, a annoncé le ministère de l'Intérieur.



La participation s'inscrit ainsi en forte baisse, tant par rapport au taux à la même heure du premier tour le 23 avril (69,42%), que par rapport à celui au second tour de la précédente élection présidentielle de 2012 (71,96%).



Arrivé en tête au premier tour, Emmanuel Macron, 39 ans, ancien banquier d'affaires et ex-ministre de l'Economie du président sortant François Hollande, est donné largement favori du second tour de la présidentielle par les derniers sondages qui le créditent de 61,5 à 63% des voix, contre 37 à 38,5% pour sa rivale Marine Le Pen, âgée de 48 ans.



Mais le vote surprise en faveur du Brexit au Royaume-Uni ou la victoire inattendue de Donald Trump aux Etats-Unis incitent à la prudence vis-à-vis des enquêtes d'opinion qui peinent en France à mesurer l'effet possible du "vote blanc" et de l'abstention.



La participation est un des enjeux du scrutin, qui intervient lors d'un week-end de trois jours et alors que, pour la première fois depuis plus de 60 ans, les deux grands partis traditionnels de la gauche et de la droite sont écartés du deuxième tour.



Depuis 1969, la participation du second tour est plus élevée qu'au premier à la présidentielle en France.



Environ 47,5 millions de Français étaient appelés à voter à partir de 06h00 GMT et jusqu'à 17h00 GMT (voire 18h00 GMT à Paris et dans certaines autres grandes villes).





source: AFP