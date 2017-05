Présidentielle française: 1000 avocats se mobilisent contre Marine Le Pen

En 48 heures, plus de 1 000 avocats ont déjà signé l’appel lancé vendredi 28 avril. Parmi eux, plusieurs anciens bâtonniers du barreau de Paris, ou encore des avocats emblématiques de la lutte contre les discriminations. « Notre République repose sur un socle de valeurs fondamentales que sont la Justice, l’égalité, la sécurité, la fraternité, le pluralisme des opinions et le respect des croyances. Marine Le Pen veut sans ambiguïté, renverser ces valeurs au profit de l’autoritarisme, de la xénophobie, du repli sur soi, du corporatisme et de la haine de l’autre », affirme le texte.



Face au Front national qui, rappellent-ils, veut sans ambiguïté renverser les valeurs fondamentales de la République, les signataires veulent rassembler leurs forces pour empêcher Marine Le Pen à accéder à la magistrature suprême.



« Ce qui est fondamental pour nous, c’est l’esprit de fraternité. C’est une devise fondamentale de notre République. Or tout le programme de Mme Le Pen est contre la fraternité : le refus de l’étranger, des situations discriminatoires envers les uns par rapport aux autres… dénonce Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier et signataire du texte. Nous devons nous opposer à ce que cette dame devienne un jour chef de l’Etat français. »



« Le Front national, c’est en réalité un affront national », juge encore Me Charrière-Bournazel. Dans cet appel inédit dans une campagne électorale, les avocats affirment donc qu’il n’y a aucune place pour un ni-ni qui affaiblit la République tout entière et appellent à voter pour Emmanuel Macron.



RFI