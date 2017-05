Présidentielle française: Barack Obama apporte son soutien à Emmanuel Macron

Un soutien de poids. Dans un message vidéo mis en ligne jeudi après-midi, l’ancien Président américain Barack Obama a affiché son soutien à Emmanuel Macron. “J’admire la campagne qu’Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs libérales. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l’Europe et dans le monde. Il s’est engagé pour un meilleur avenir pour les Français. Il s’adresse à leurs espoirs, et non à leur peur”.



Avant le premier tour, le 20 avril, le candidat à l’élection présidentielle et Barack Obama s’étaient entretenus au téléphone. La séquence avait été également mise en ligne par les communicants du candidat En Marche!



source: M6info.fr