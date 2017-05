Présidentielle : les premiers résultats et estimations seront connus à 20 heures, le taux de participation atteint 28,23% à midi

Le taux de participation pour le second tour de l'élection présidentielle est de 28,23% à midi, selon le ministère de l'Intérieur. L'abstention progresse très légèrement par rapport au premier tour du 23 avril 2017, où la participation s'établissait à 28,54% à la mi-journée. Le taux de participation au second tour de la présidentielle en France métropolitaine est en très légère baisse par rapport au premier tour.Le taux de participation pour le second tour de l'élection présidentielle est de 28,23% à midi, selon le ministère de l'Intérieur. L'abstention progresse très légèrement par rapport au premier tour du 23 avril 2017, où la participation s'établissait à 28,54% à la mi-journée. Emmanuel Macron (En marche !) et Marine Le Pen (Front national) s'affrontent dimanche 7 mai pour le second tour de l'élection présidentielle 2017. Au premier tour, ils ont respectivement recueilli 24, 01% et 21,3% des voix.



Le vote se tient de 8 à 19h, voire 20 heures dans les grandes agglomérations. 69 245 bureaux de vote sont installés en métropole, en outre-mer et à l’étranger.



Les premiers résultats et estimations seront connus à 20 heures.



Les trois départements où le taux de participation est le plus faible à midi sont les Ardennes (21,02%), le Val-de-Marne (19,84%) et la Seine-Saint-Denis (19,54%). A l'inverse, c'est dans le Gers (37,56%), la Haute-Marne (35,93%) et l'Aude (35,65%) que les électeurs se sont le plus déplacés aux urnes pour le moment.

En ce week-end prolongé, la participation constitue l'une des incertitudes majeures du second tour. Dans l'histoire de la Ve République, les Français se déplacent traditionnellement davantage au second tour de la présidentielle qu'au premier.



Le Figaro

