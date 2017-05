Présumé scandale à l'Aser: Antou Guèye Samba et Baba Diallo cuisinés par les enquêteurs

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Sur une plainte de "Jubanti Senegaal" Antou Guèye Samba et Baba Diallo respectivement ancien et actuel directeur de l'Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER), ont été auditionnés par les enquêteurs de l'Ofnac. L'affaire porte sur un scandale présumé de 60 milliards FCfa destinés à l'électrification rurale renseigne le quotidien "Direct Info".



D'après le journaliste Cheikh Mbacké Guissé, directeur de publication du quotidien "Libération", Mouth Bane auteur de la plainte, ont tous les deux été entendus par les enquêteurs. Et sera au tour de Alé Guèye, Dg de Myna Distribution, l'entreprise bénéficiaire du marché d'électrification rurale.



Selon "Direct Info", les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi M. Samba a décaissé 24 milliards FCfa au profit de l'entreprise précitée sans qu'aucun village ne soit électrifié. Quant à M. Diallo, lit-on dans le journal, les limiers veulent comprendre pourquoi il a remis la somme de 3 milliards FCfa à la même entreprise.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook