Présumée menace terroriste à Dakar : comment l’affaire a capoté

Les Services de renseignements sénégalais lui donnent raison. Car, ils ont réussi à démanteler et déjouer le projet terroriste que L’Observateur qualifie «d’envergure».



En effet, à en croire le journal du Groupe futurs médias, l’idée pour les Djihadistes était d’attendre que Dakar s’endort pour se glisser dans le manteau de la nuit et perpétrer un attentat dans un hôtel de la place. Heureusement que les Services de renseignements ont réussi à empêcher cette possible attaque.



Mais le journal, Le Témoin, lui, se veut formel et dit aux Américains, “foutez-nous la paix“. Pour nos confrères, cette affaire n’est qu’une simple farce.



Pour rappel, la semaine dernière, deux présumés combattants de Daesh d’origine algérienne avaient été arrêtés à Rosso par la Brigade d’intervention polyvalente (Bip).



Actusen.com