Prévention contre le terrorisme : Le Sénégal se "bunkérise"

Face à une menace terroriste de plus en plus pressante, l’Etat du Sénégal aux aguêts. En ce sens, les services de sécurités ont déployés un programme de sécurisation des édifices publics. Au ministère de l’Economie des Finances par exemple, tous les visiteurs sont obligés de montrer patte blanche pour y accéder.



Le même dispositif est installé dans d’autres services comme le ministère des Affaires étrangères, de l’Intérieur, au Conseil économique social et Environnemental (Cese). Parallèlement à ce programme qui est un aspect du plan global de lutte élaboré par l’Etat contre le terrorisme, L’Observateur renseigne que d’autres projets similaires sont en cours d’exécution.



C’est le cas du dispositif de surveillance des frontières qui est en cours de d’expérimentation à Diamniadio. Il s’agit d’un centre de contrôle et de surveillance, équipé de scanners haute sensibilité de dernière génération, qui facilite des fouilles à l’entrée de la frontière sénégalaise.



Ce dispositif est complété par les actions déployées pour la surveillance maritimes et les airs. Dans les lieux touristiques et de grands rassemblements comme le Magal, des hommes en tenue et en civil, sont également aux aguêts pour mettre hors d’état de nuire, les forces du mal.