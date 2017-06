Prévention et Gestion des inondations: Près de 2 milliards mobilisée dans le cadre d’actions prioritaires

Près de 2 milliards vont être mobilisés cette année dans le cadre de la matrice d’actions prioritaires pour la gestion des inondations. C’est l’une des mesures prise ce jeudi en Conseil Interministériel sur la Prévention et la Gestion des inondations, présidé par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne à la Primature.



A l'issue de la réunion, Pape Gorguy Ndong, ministre délégué auprès du Ministre du renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues, a fait face à la presse pour rendre compte des différentes mesures prises.



Cette rencontre qui a vu la participation de tous les services engagés dans la gestion d’inondation à savoir Anas, Ageroute et Ademe, la brigade des Sapeurs-pompiers, la protection civile, le service d’hygiène national, a été l’occasion pour ces différents acteurs de livrer l’expression de leurs besoins transitoires qui doivent être mis en œuvre pour soulager les populations en cas de fortes pluies.



En effet, renseigne Pape Gorguy Ndong, des mesures transitoires sont déjà prises pour pallier toute éventualité d’inondation pour les populations qui se trouvent parfois dans zones à risque, notamment les régions de Kaffrine, Tambacouna, Matam, etc.



Dans le cadre de l’adoption de la matrice d’actions prioritaires, les mesures prises concernent surtout la sécurisation des lieux de vote.



« Nous savons que cette année, le vote va coïncider avec l’hivernage donc le gouvernement va veiller à ce que tout citoyen puisse exercer pleinement son devoir civique. Les lieux de vote font l’objet d’une attention particulière. »



Déjà, une équipe va être dépêchée sur Tambacounda qui est présentement sous les eaux, pour apporter des solutions idoines aux populations sinistrées.



Mais, des mesures structurelles sont aussi prévues dans le cadre du Programme décennal de gestion des inondations.



