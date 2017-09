Prière des Layènes ce samedi : Les femmes interdites de parures en or Le Khalife général des Leyènes, Seydina Abdoulaye Laye Thiaw, invite les talibés et les sympathisants que la prière de la Tabaski aura lieu ce samedi 2017, au lieu saint de Yoff.

Il souligne que pour permettre aux fidèles de se libérer tôt, la prière est prévue à 9h00.

A cet effet le Khalife général des Layènes rappelle aux fidèles les traditionnelles prescriptions de son vénéré grand père, Seydina Limamou Laye Al Mahdi, concernant la place de Diamalaye, à savoir le port de la tenue blanche exigée, quitte à s’habiller en percale.



Il rappelle également l’ « interdiction faite aux femmes du port de parures en or ». Par ailleurs, le Khalife général rappelle que le pèlerinage aux lieux saints de Ndingala aura lieu le samedi 9 septembre 2017, dans l’après-midi. Une semaine après la fête de la Tabaski.







