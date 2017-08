Primature et Assemblée nationale : Macky Sall renouvelle sa confiance à Dionne et Niasse Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Niasse va rempiler à la tête de l’Assemblée nationale alors que Mahammed Boun Abdallah Dionne continuera de diriger le Gouvernement qui connaîtra néanmoins un réaménagement en profondeur.



Libération est en mesure de révéler que Moustapha Niasse va présider la prochaine Assemblée nationale qui sera installée après les élections législatives. En effet, Macky Sall a totalement renouvelé sa confiance au leader de l’Alliance des forces de progrès (AFP) après avoir mis en garde encore il y a de cela quelques jours ses collaborateurs qui seraient tentés de « tirer » sur lui.



Le choix porté encore sur Niasse n’est pas une surprise puisque beaucoup de cadres de l’APR en étaient déjà informés bien avant les Législatives.



Par ailleurs, des rumeurs ont circulé ces derniers jours faisant état d’un probable départ du Premier ministre et tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar qui aurait demandé à être déchargé de ses fonctions.



Il n’en est rien et Mahammed Dionne continuera à diriger le Gouvernement qui sera néanmoins réaménagé en profondeur dans les prochains jours. A vrai dire, le Président Macky Sall compte procéder à plusieurs réformes structurelles qui devraient se traduire par des changements en profondeur.



On évoque de plusieurs en plus le regroupement de certains départements ministériels. Ces réformes devraient aussi s'étendre à certaines directions nationales comme la SENELEC qui sera transformée en Holding comme nous l’annoncions.



Il va de soit que les résultats issus des élections législatives vont se refléter sur certains de ces changements.



Cheikh Mbacké Guissé (Leral)

