Prime spéciale de Macky Sall à l'équipe nationale : Les "Lions" prêts à retourner l'argent s'il n'y a pas de partage équitable

La bande à Aliou Cissé n'acceptera pas que l'argent vienne diviser son union sacrée. La sortie du ministre des Sports pour désigner les bénéficiaires de la prime spéciale du président Macky Sall, n'y fera rien. Les "Lions" veulent que tous les joueurs ayant participé aux éliminatoires, puissent toucher leur part. Au risque de ne pas accepter l'argent.



La prime spéciale de 20 millions par joueurs, offerte par le chef de l'Etat à l'équipe nationale du Sénégal après sa qualification au Mondial 2018, continue de nourrir une polémique dans la "Tanière". Après la sortie du ministre des Sports, Matar Ba, pour expliquer que seuls les joueurs convoqués lors de la double confrontation contre l'Afrique du Sud étaient concernés, un système de solidarité a été mis sur pied par les "Lions", pour favoriser un partage équitable entre tous ceux qui ont eu à participer à l'obtention du ticket pour Moscou, depuis le début des éliminatoires en 2015 contre le Madagascar.



D'après une source proche de l'encadrement, "au nom de la solidarité, une majorité des joueurs sondés privilégient que le partage soit équitable. Pour eux, tout joueur sélectionné pour une rencontre des éliminatoires, même s'il n'a jamais figuré sur la feuille de match, doit bénéficier des retombées de la qualification".



La source affirme que Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers sont prêts à renvoyer l'argent au chef de l'Etat, si certains de leurs coéquipiers sont oubliés dans le système de partage prévu par les autorités. "Il faut vivre avec ces garçons pour comprendre qu'ils sont unis et très solidaires (...) Et cet élan de solidarité commande, de leur part de ne pas verser dans la discrimination telle que manifestée au moment de la désignation des bénéficiaires de la prime spéciale du président de la République", a-t-elle confié au journal Vox Populi.



L'idée serait pour les cadres de la "Tanière", serait de mettre ensemble la prime spéciale du chef de l'Etat et celle prévue et convenue avec la Fédération sénégalaise de football, pour procéder à un partage au prorata de matchs joués. Et chaque "Lion" pourra y trouver son compte.







Pressafrik