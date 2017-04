Prise en charge médicale: La Cmu veut enrôler 3 millions d’élèves Après avoir installé plus de 600 mutuelles de santé, la Couverture maladie universelle met en œuvre un programme Cmu-élève. L’agence veut enrôler les 3 millions de potaches que compte le système éducatif. En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, la Cmu veut améliorer la prise en charge sanitaire de cette catégorie sociale, en lui offrant des soins de santé accessibles.

L’agence de la Couverture maladie universelle va à l’assaut des établissements scolaires. La Cmu veut enrôler les 3 millions d’élèves que compte l’éducation nationale à travers le programme Cmu-élève.



Cette initiative vise à offrir aux élèves la possibilité de pouvoir adhérer à des mutuelles de santé avec une cotisation annuelle de mille francs Cfa par personne, explique Awa Marie Colle Seck. Une aubaine pour cette catégorie de la population, car la cotisation normale est fixée à 3 500 francs Cfa.



Avec cette contribution, note Serigne Mbaye Thiam, les élèves vont bénéficier d’une prise en charge sanitaire équitable, sans disparité régionale ou de genre. « Ils auront un accès aux services de santé dans les postes, les centres de santé et des consultations dans les hôpitaux ainsi qu’un accès aux médicaments », renchérit le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Le programme va concerner dans un premier temps, les établissements scolaires du public. « Les écoles privées et les daaras vont suivre après », promet le ministre de l’Education nationale.



