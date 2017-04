Prison de Rebeuss: Cheikh Bamba Dieye, Abdoul Mbaye, Oumar Sarr et Cie au chevet de Khalifa Sall

Tous les chemins se mènent à Rebeuss, hier. Idrissa Seck (Rewmi), Oumar Sarr (Pds), Abdoul Mbaye( Act) Cheikh Bamba Dieye (fsd/Bj) ont tous rendu visite au maire de Dakar Khalifa Sall. incarcéré depuis plus d'un mois pour détournement présumé de 1,5 milliards de FCfa.



Ces visites de ces gros pontes de l'opposition à Khalifa Sall ne sont pas une simple manifestation de solidarité et de soutien à son épreuve carcérale, elles visent à briser l'élan politique du régime de Macky Sall sur l'ensemble du territoire de la ville de Dakar en direction des législatives de juillet et de la présidentielle 2019.



En effet, les leaders de l'opposition semblent convaincus que Khalifa Sall est le seul à pouvoir faire l'affaire à Dakar. Aussi sont-ils dans la dynamique d'arrêter une synergie d'actions politiques, pour faire face à ce que Idrissa Seck disait hier, à sa sortie de visite à Khalifa Sall, " aux dérives et injustices flagrantes du pouvoir visant à neutraliser ses potentiels adversaires". En tout état de cause, cette offensives de l'opposition contre le régime de Macky Salll ne sera pas sans conséquences.

( Source: L'Observateur)

