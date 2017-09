Prison de Rebeuss : Des femmes proches de Khalifa Sall dispersées par la police Aux cris de « libérez Khalifa… », une vingtaine de femmes proches de Khalifa Sall s'est mobilisée de manière spontanée devant la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour exiger la libération de leur mentor qu’elles considèrent comme un détenu « politique ».

« Trop, c’est trop. Parce qu’après six mois de détention provisoire, le maire de Dakar doit être libéré. C’est pourquoi, nous sommes là pour exiger sa libération », ont-elles justifié.

Aminata Diallo et ses camarades pensent même que le dialogue lancé par le président Macky Sall, est impossible tant que le maire de Dakar sera en prison.



«Le préalable de ce dialogue, c’est de libérer notre leader, Khalifa Sall », ont-elles dit. Et le chef de cabinet du maire de Dakar, Aminata Diallo de se faire entendre. « Je pense qu’il doit libérer Khalifa Sall s’il croit au dialogue pour permettre à tous les Sénégalais de se retrouver autour de la table… », a-t-elle argué.



La manifestation qui a duré une dizaine de minutes, a été dispersée d’abord par les agents de l’administration pénitentiaire, relayée, par la suite, par la police de Rebeuss.





