Privé de son smartphone, un ado de 15 ans attaque sa mère en justice L'histoire se déroule à Almería, dans le sud de l'Espagne, et concerne un ado de 15 ans très énervé contre sa mère qui lui a confisqué son smartphone. Elle nous est rapportée par l'agence Europa Press, qui nous raconte que l'ado et sa mère sont allés jusque devant les tribunaux pour régler le litige.

Samedi 25 Mars 2017

Un ado revanchard Une fois devant le juge, l'ado a compris son erreur. Le magistrat a tranché en faveur de la mère, affirmant qu'elle était dans son bon droit en lui confisquant son téléphone. De plus, il a ajouté que réaliser de telles punitions était même une bonne chose. En tant que mère responsable, elle se devait d'éviter que son fils soit distrait par son téléphone en cas d'échec scolaire. C'est bien le contraire qui aurait été inadmissible, selon le juge.

Une punition encouragée par la loi

Coup de grâce, il a terminé par le fait que ce genre de punitions était même encouragée par la loi espagnole, qui incite les parents à être responsables de l'éducation de leurs enfants. La mère est donc sortie victorieuse dans le procès qui l'a opposée à son fils et les deux parties sont rentrées à la maison.



Inutile de dire que l'ambiance a dû être extrêmement tendue une fois de retour à la maison et que l'ado ne risque pas de revoir son téléphone de sitôt…

