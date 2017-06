Prix Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran: Le jeune Cheikh Mahi Touré a remporté le gros lot

La cérémonie de clôture de cette compétition de récital de Coran a eu lieu en présence de Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, Imam de la grande mosquée de Médina Baye et d’autres fils de Cheikh Ibrahim Niasse.



L’État du Sénégal a été représenté par une forte délégation du Ministère de l’Éducation nationale conduite par El Hadji Babacar Samb, directeur de l’Enseignement Coranique, informe nos confrères de xibaaru.



À l’image de la dimension internationale de Cheikh Ibrahim Niasse, l’événement a enregistré la présence de diverses délégations étrangères dont celles de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la Cote d’Ivoire, de la Gambie, des Etats Unis d’Amérique, etc.



La représentation diplomatique de l’Arabie Saoudite a aussi fait le déplacement sur Médina Baye pour honorer de sa présence et apporter un soutien considérable au Comité d’organisation de ce concours, qui a enregistré des candidats de plusieurs nationalités différentes.



Le concours international de Récital du Saint Coran de Médina Baye a deux volets : le prix Al Hisfou ou la mémorisation intégrale du Saint Coran qui teste le niveau de maîtrise du Livre Saint et l’autre plus important, le Prix Al Hisfou Wa Taswide, qui en plus de la mémorisation, évalue la capacité de réciter avec toute la diction qui sied et les envolées coraniques rythmées tout au long des psalmodies.



Au cours d’une période de quelques semaines de compétition sous le regard critique et vigilant d’un jury composé de sommités coraniques de la ville sainte de Médina Baye, le concours a noté la participation de près de 200 apprenants venus du Sénégal, de la Mauritanie, de la Côte d’ivoire, de la Gambie, du Nigeria, du Mali entre autres.



Au chapitre des récompenses, le premier du grand prix ‘’Taswide’’, le jeune Cheikh Mahi Touré a remporté le gros lot de 1 000 000 de Francs CFA en plus d’un billet pour le pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam pour l’année 2017. Le deuxième Babacar Niang et le troisième Cheikh Sidy Ahmad Ould Mouhamad Lamine de la Mauritanie, ont reçu respectivement 1 000 000 et 700 000 Francs.



Au même moment, le premier du Prix ‘’Hisfou’’ mémorisation du Saint Coran, le jeune Mauritanien El Hadji Ould Halifa a reçu une enveloppe de 1 000 000 Francs, tandis que le deuxième, Dame Sow a eu 500 000 Francs et le troisième Cheikh Tidjane Abdourahmane Hinedi de la Mauritanie, 300 000 Francs.



La dimension genre a été bien prise en compte par le Comité d’organisation, avec des prix spéciaux aux quatre meilleures candidates qui ont reçu des enveloppes allant de 500 000 à 200 000 FCFA.



En plus des récompenses financières, tous les lauréats ont bénéficié d’autres avantages tels que des lots de livres, des produits alimentaires, des habits offerts par les parrains, les sponsors et les bonnes volontés.



A l’instar des lauréats, le Comité d’organisation a jugé pertinent de récompenser tous les maîtres coraniques qui encadrent les enfants apprenants. Des sommes de 200 000 à 100 000 Francs ont été accordées à ces encadreurs. Les frais de transport de tous les participants résidant hors de Médina Baye, aussi bien du Sénégal que de l’étranger, ont été supportés par le Comité d’organisation.



Mouhamed Abdoul Abdoul Malick Ibrahim Niasse, président du Comité d’organisation, évalue le budget total des prix pour les lauréats, récompenses et subventions pour les participants et maîtres coraniques à hauteur de 19 000 000 Fransc CFA.