Prix Découvertes RFI 2017 : l’appel à candidatures est ouvert

Mercredi 1 Mars 2017

L’appel à candidatures pour la 37ème édition du Prix Découvertes RFI est ouvert dès aujourd’hui à tous les artistes ou groupes musicaux professionnels d’Afrique, de l’Océan Indien et des Caraïbes.



Le lauréat bénéficiera d’un prix de 10 000 euros, d’une tournée en Afrique et d’un concert à Paris.



Les candidats ont jusqu’au 30 juin 2017 pour envoyer leurs candidatures. Ces derniers doivent disposer d’une page personnelle sur Internet ou sur les réseaux sociaux incluant un minimum de quatre titres en écoute. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.prixdecouvertes.com



Depuis 1981, le Prix Découvertes RFI met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. Au cours des années, ce Prix a contribué au lancement de nombreux artistes qui ont depuis conquis un public international : Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire), Amadou et Mariam (Mali), Rokia Traoré (Mali), Didier Awadi (Sénégal)… Le chanteur de R’n’B guinéen Soul Bang’s a remporté l’édition 2016 du Prix Découvertes RFI.



Son Jury, composé de professionnels, est chaque année présidé par une personnalité. De Fally Ipupa à Jacob Desvarieux, Youssou N’Dour, Angélique Kidjo, Richard Bona, Passi ou Asalfo, les présidents du Prix Découvertes RFI apportent leur caution et leur expérience à son rayonnement.



RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat, ils lui offrent un soutien professionnel et une exposition médiatique.

Le Prix Découvertes RFI est organisé en partenariat avec L’Institut français, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Sacem, Deezer et Ubiznews.



