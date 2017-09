Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique: Le Nogho Naba remporte la palme

Le Nogho Naba, chef traditionnel et spirituel du Burkina Faso, est le lauréat 2017 du "Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique’’, indique un communiqué de presse parvenu à l’APS.



L’annonce a été faite par le Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le dialogue (CIRID), précise le texte.



Le Nogho Naba remporte la palme de cette première édition aux dépens des Évêques du Congo qui avaient également, été nominés.



‘’L’information a été livrée à l’intéressé puis au Chef de l’état Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, qui a reçu à Ouagadougou une délégation du CIRID, conduite par son Président-Fondateur, Deo Hakizimana’’, souligne le communiqué.



Le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, est institué le 2 juin 2016 par le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d’initiative pour le dialogue, qui est une institution bénéficiaire d’un statut consultatif auprès des Nations-Unies et basée à Genève.



Le Prix est doté d’une enveloppe annuelle de cinquante mille euros, soit près de 33 millions de FCFA.



"Le Nogho Naba a une posture extrêmement importante pour la démarche du CIRID. C’est une personnalité connue, respectée et adulée de tout son peuple. Le dialogue et le consensus sont les armes des grands hommes, et le Nogho Naba est une personnalité qui fait preuve de consensus’’, a expliqué Maodo Malick Mbaye, représentant du CIRID en Afrique de l’Ouest et du Centre, sur le choix du lauréat.



La cérémonie officielle de remise du prix est prévue à Genève et sera présidée par le chef de l’Etat sénégalais, parrain de la distinction, en présence d’autres présidents africains et du lauréat.