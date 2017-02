Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique du CIRID : La Convergence des cadres républicains frappe les balafons

Le choix porté par le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Développement (CIRID) sur la président Macky Sall comme parrain du « Prix Macky SALL pour le dialogue en Afrique », ne laisse pas indifférent la Convergence des Cadres Républicains (CCR). Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, les cadres républicains se réjouissent de cette marque de reconnaissance des efforts du président Sall.



La Convergence des cadres républicains (CCR) adresse ses vives félicitations au président Sall sur le choix porté par le CIRID sur sa personne comme parrain du ‘’Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique’’.



''Cette distinction constitue une marque de reconnaissance des efforts du Président Macky Sall qui demeure un homme fortement inspiré par les vertus du dialogue'', note le communiqué.



En effet, selon la CCR, le président Macky Sall, a instauré depuis son accession au pouvoir, plusieurs cadres de concertation sur des questions d’intérêt national notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé, du foncier, de l’énergie.



Non sans oublier la création d’un Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), la tenue d’un Dialogue national et la tenue du dialogue nationale le 28 mai 2016, la CCR après avoir remercié le CIRID, s’est réjuit du leadership et le rayonnement diplomatique du Sénégal à travers le président Macky Sall.



Pour Rappel les présidents Houphouët Boigny et Nelson Mandela avaient eux aussi bénéficié de cette distinction du Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Développement (CIRID).



Landing DIEDHIOU, Leral.net