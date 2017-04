Prix Marc-Vivien-Foé 2017: Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye parmi les finalistes

Deux footballeurs sénégalais, Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye, font partie des 13 joueurs qualifiés pour la finale du Prix Marc-Vivien Foé 2017, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1.



Lundi, Radio France Internationale (RFI) et la télévision France 24 ont dévoilé les noms des 13 joueurs finalistes de l’édition 2017 du Prix Marc-Vivien-Foé.



Diédhiou, meilleur buteur et meilleur joueur de la deuxième division française en 2016, est en train d’effectuer sa toute première saison en Ligue 1.



L’attaquant des "Lions" du Sénégal a inscrit cette saison 8 buts. Son partenaire en club, Cheikh Ndoye, est le pilier d’Angers et le grand régulateur du jeu angevin depuis la saison dernière.



L’année dernière, le Rufisquois a terminé deuxième du concours en vue de l’obtention du Prix Marc-Vivien-Foé, qui est allé au Marocain Sofiane Boufal (Lille).



Cette récompense baptisée du nom du footballeur camerounais décédé en 2003, est attribué au meilleur joueur de football africain évoluant dans le championnat de France de football.



Le prix est décerné par un jury constitué de journalistes spécialisés. Il a été créé en 2009 par RFI qui, depuis 2011, le remet au lauréat, conjointement avec France 24.



Voici la liste des 13 joueurs finalistes du Prix Marc-Vivien-Foé 2017 : Serge Aurier (PSG, Côte d’Ivoire), Younès Belhanda (Maroc, OGC Nice), Ryad Boudebouz (Algérie/Montpellier, HSC), Famara Diédhiou (Sénégal/SCO Angers), Karl ToKo Ekambi (Cameroun/SCO Angers), François Kamano (Guinée/Girondins de Bordeaux ), Benjamin Moukandjo (Cameroun/FC Lorient), Steve Mouniè (Bénin/Montpellier HSC), Cheikh Ndoye (Sénégal/SCO ANGERS), Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire/OGC Nice), Giovanni Sio (Côte d’Ivoire/Stade Rennais ), Julio Tavarès (Cap-Vert/Dijon FCO), Steeve Yago (Burkina Faso/Toulouse FC).



