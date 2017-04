Procédure disciplinaire contre Souleymane Téliko: Le comité de ressort affiche son soutien au magistrat

Traduit devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature (Cms) pour, dit-on, « violation des délibérations du Csm, avoir jeté le discrédit sur cette instance et instigué à l’assemblée générale de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) », le magistrat Souleymane Téliko, membre élu du Cms et conseiller à la Cour d’appel de Thiès, peut compter sur le soutien de ses pairs.



A l’issue d’une rencontre qui s‘est tenue au palais de justice de Thiès, hier, le comité de ressort s’est fendu d’un communiqué pour manifester sa désapprobation totale, quant à la procédure engagée contre Souleymane Téliko et exiger l’arrêt immédiat des poursuites en raison du caractère non fondé des griefs y visés.



Le comité a déploré le procédé consistant à se saisir d’une correspondance adressée dans un cadre privé, pour l’utiliser contre l’ancien juge de la Cour d’appel de Dakar, Souleymane TELIKO.



Le comité de ressort de Thiès estime que la démarche du magistrat s’inscrit dans une simple logique de rendre compte à ses mandants, les collègues qu’il représente au Cms, de l’exécution de sa mission.



Déterminé à porter ce combat, le comité demande au bureau exécutif de l’Ums de convoquer une assemblée générale extraordinaire au palais de Justice de Dakar, le 19 avril 2017, jour de l’audition.

