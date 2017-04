Procédure disciplinaire contre Souleymane Teliko : Les magistrats bandent les muscles et mettent en garde Me Sidiki Kaba (Mis à jour) Les magistrats du Sénégal sont prêts au combat et ils tiennent à le faire savoir au ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba. En réunion ce vendredi, le Comité du ressort de Thiès a demandé l’arrêt immédiat des poursuites disciplinaires contre leur collègue, Souleymane Teliko, des poursuites jugés non fondées par ledit Comité.

L'Union des magistrats du Sénégal est sur le pied de guerre et elle entend le faire savoir au ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba. Réuni, ce vendredi, à Thiès, le Comité du ressort de Thiès a donné mandat à l’Union de prendre toutes les mesures pour que la procédure disciplinaire contre leur collègue soit abandonnée parce que non fondée.



Le magistrat Souleymane Teliko, représentant de l’Union des magistrats du Sénégal au sein du Conseil supérieur de la magistrature est visé par une procédure disciplinaire dans le cadre d’un mail privé qu’il avait envoyé à ses collègues pour les informer des mesures encadrant désormais, les consultations à domicile mais aussi de l’affectation de certains juges.



Réuni hier pour apprécier la situation, "le Comité du ressort de Thiès demande l’arrêt immédiat des poursuites en raison du caractère non fondé des griefs", note le communiqué qui a sanctionné leur rencontre de ce vendredi.



Le Comité du ressort de Thiès exhorte par ailleurs, ses délégués au sein du Conseil supérieur de la magistrature de mener toutes les actions appropriées, notamment le dépôt de plainte contre toute personne impliquée dans la divulgation de la correspondance précitée.



