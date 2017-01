Procès Barthélémy Dias et Cie: Une dame arrêtée pour avoir giflé un témoin à charge

Le procès de Barthélémy Dias hier a été émaillé d'une série d'incidents. Mais, celui causé par Oumy Sané, une partisane du maire de Mermoz Sacré-Coeur a sans doute marqué les esprits. La jeune dame n'a pas digéré le témoignage d'Ousmane Sèye. Lequel a dit que Barthélémy Dias avait deux pistolets et tirait à tout-va. Juste après, la suspension de l'audience, elle s'est rapprochée de Ousmane pour lui administrer une bonne baffe. Un geste qui n'a pas échappé à la vigilance du juge Ndary Diop qui a automatiquement ordonné son arrestation par un gendarmes proposés à la sécurité de la salle d'audience. Après la pause, elle a été conduite au box des accusés. Les interventions de Me El Hadji Diouf n'ont pu la sauver. Elle devra être jugée prochainement.

(Source: L'Observateur)

