Procès Mor Maty Sarr/ El Hadji Daouda Dia: l’affaire renvoyée au 11 juillet

Le procès opposant la famille d’El Hadji Daouda Dia de Mbeuleukhé contre Mor Mati Sarr a une fois de plus été renvoyé. Le juge les avait convoqués pour la première fois le 23 avril dernier, mais l’affaire a finalement été renvoyée au 8 juin. Avec l’absence de la partie civile Mor Maty SArr hier, le dossier a été renvoyé au 11 juillet. Toutefois, les talibés de Daouda Dia ont pris d’assaut hier le palais de justice. Furieux et déterminés à défendre l’image de leur marabout, El Hadji Daouda Dia, ils disent néanmoins avoir confiance en la justice.



A cet effet, ils demandent que le cas de Mor Maty Sarr soit définitivement réglé afin que ce dernier puisse laisser tranquille la famille Dia et qu’il arrête également de semer la zizanie au sein de ladite famille.



Venu assister au procès, le porte-parole de la famille Dia et maire de la commune de Mbeuleukhé, Aliou Dia, n’a pas cesser de calmer la fureur de talibés. Il lance un appel aux autorités de rappeler à l’ordre Mor Maty Sarr, qui doit cesser son ingérence dans les affaires de la famille d’El Hadji Daouda Dia. Pour lui, "Mor Maty Sarr ne peut pas porter plainte contre les talibés d’El Hadji Daouda Dia et briller par son absence".



Cette affaire est née des propos qu’aurait tenus le commerçant Mor Maty Sarr à l’endroit du Khalife El Hadji Moussa Dia. Le prévenu aurait soutenu que ce dernier a « hérité de tous les biens d’El Hadji Lamine Dia, de même que ses femmes ». Cette déclaration a heurté ces jeunes qui ont décidé d’en découdre avec le commerçant.



Walf Quotidien