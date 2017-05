Procès: Serigne Mboup vs Thierno Lô

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

C’est aujourd’hui que Thierno Lô et sa famille, notamment Ndèye Ndoumane Lô, Dieumbe Lô, Ndèye Lô et Mamadou Diop, seront jugés devant la première Chambre correctionnelle. Leur comparution fait suite à la procédure initiée par Serigne Mboup qui les accuse de faux et usage de faux en écritures privées et escroquerie et complicité desdits délits.



Selon le patron du groupe Ccbm, il avait acheté des actions de la société Sanossy.com ainsi qu’une fréquence radio avec le matériel d’exploitation, le tout portant sur 35 millions de nos francs. Et à en croire Serigne Mboup, l’ancien ministre Thierno Lô n’a pas livré le matériel et s’est permis de produire un faux document pour prouver qu’il l'a livré. Cette affaire avait été renvoyée pour plaidoirie.



Les Echos

