Procès des présumés meurtriers de Pape Thiam: Pourquoi n'ont-ils pas été condamnés pour meurtre?

Le verdict est enfin tombé dans le cadre de l’affaire du chauffeur de taxi Pape Thiam. Le cas de meurtre qui a tenu toute la communauté sénégalaise de Louisville en haleine pendant plus de deux ans. Les jeunes Barry Morris et Anu White, jugés respectivement pour meurtre, complicité de meurtre, vol et agression, ont été tout simplement reconnus coupables pour les délits de vol et d’agression, et non-coupables pour le meurtre.



Ce que l’on craignait durant le procès est malheureusement arrivé. On ne connaitra officiellement pas le meurtrier du taximan sénégalais Pape Thiam. Le jury, composé de 12 membres, tous issus de Louisville Jefferson County, ont rendu leur verdict ce mercredi 18 janvier, ceci après plus d’une heure de concertation dans un endroit privé du tribunal.



Ainsi, le jury a décidé de retenir les délits de vol et d’agression contre Anu White et Barry Morris pour leur implication avérée dans le complot ayant abouti à l’assassinat de Pape Thiam. Il a en outre décidé de ne pas retenir le délit de meurtre contre ces jeunes, à cause d’une absence notoire de preuves.



En effet, durant le procès, les deux autres jeunes impliqués dans l’affaire et ayant déjà plaidé coupable, à savoir Quintin Lewis et Larico Lewis, ont tenu des témoignages différents devant le jury. Ainsi, au lendemain de leur arrestation par la police la matinée du 17 novembre 2014, ils avaient désigné, tous les deux, Anu White comme l’auteur du crime. Deux années plus tard, Ils ont changé leur avis en accusant Barry Morris à son tour comme étant le meurtrier. Deux versions vraiment différentes et confuses qui ont beaucoup pesé sur la décision finale du jury.



Entamé à 11 heures le mardi matin, il a fallu attendre jusqu’à 2h30 du matin le mercredi, c’est à dire plus de 15 tours d’horloge pour enfin connaître le verdict du jury, lu devant la salle par la juge Mary M. Shaw.



Malgré cette décision, Anu White et Barry Morris ne sont pas tirés d’affaire parce que les chefs d’inculpation retenus contre eux, à savoir vol et agression, leur coûtera une peine de prison allant de 10 à 20 ans.



Dans la législation américaine, le jury composé de 12 membres est indépendant et devra prendre la décision lui-même, après avoir assisté au procès. La juge Mary M. Shaw n’était donc là que pour mener le procès à son terme avec une parfaite coordination et rendre le verdict prononcé par le jury.



Du côté de la famille de Pape Thiam, c’est la désolation d’une part et d’autre part, on s’en remet au bon Dieu, compte tenu des propos tenus par sa maman Amy Mbow, à l’issue du procès. “Quelle que soit la sentence, cela ne changera rien. J’ai perdu mon fils déjà et cette décision de la justice ne lui permettra jamais de revenir. On s’en remet à Dieu, car c’est lui qui l’a voulu ainsi”, a-t-elle déclaré.



La maman Amy Mbow et ses trois filles, Mbène, Awa et Mame Diarra Thiam ont fait le déplacement pour venir assister au procès ici à Louisville.



Ainsi s’achève “l’Affaire Pape Mor Thiam”, du nom du taximan sénégalais assassiné dans le 5103 Garden Green Way, Newburg Louisville, le dimanche 16 novembre 2014.



Pape Waly Ndaw (correspondance particulière)