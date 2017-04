Procès en appel: la condamnation à perpétuité confirmée pour l'ex-Président Hissène Habré

L'ancien dictateur tchadien, reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture, a été condamné à perpétuité en appel, ce jeudi.



C'est une condamnation définitive. Ce jeudi, le tribunal spécial africain ayant jugé à Dakar l'ex-Président tchadien, Hissène Habré, a confirmé en appel sa condamnation à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'accusé n'était pas présent à l'énoncé de sa condamnation.



La Cour d'appel "confirme la décision" sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture rendue en mai 2016, a déclaré le président de la Cour. L'ancien dictateur a, en revanche, été acquitté de l'accusation de viol, une "infirmation partielle [qui] ne change pas" le verdict, selon le magistrat malien Wafi Ougadèye.



Au total, les exactions commises sous le régime de l'ancien dictateur tchadien auraient fait quelque 40 000 morts entre 1982 et 1990.



AFP