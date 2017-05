Procès en appel: le policier Thiendella Ndiaye et ses trois collègues s’en tirent avec 5 ans de prison fe

Les policiers Thiandella Ndiaye (ce serait celui-là même impliqué dans un premier temps et relaxé dans le meurtre de l'étudiant Balla Gaye), Almamy Lawaly Touré, Mame Cor Ndong et Ousmane Ndao ont écopé, chacun, de 5 ans d’emprisonnement ferme pour le meurtre de l’apprenti-chauffeur Ibrahima Samb. Une peine réduite de moitié par la Chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Thiès, puisqu’ils avaient été condamnés à 10 ans en première instance. Dans son délibéré final hier, le président de la Cour a disqualifié les faits en «violence ayant entraîné la mort ». Ainsi, il a prononcé cinq d’emprisonnement ferme pour chacun, avec une amende de 20 millions de F CFA qui sera versée par l’Etat du Sénégal, déclaré comme civilement responsable.



Les faits se sont passés dans la nuit du 18 au 19 octobre 2013. Ce jour-là, les quatre policiers tous membres de la brigade de recherches de Mbacké, sont descendus sur le lieu du concert qu’organisait la chanteuse Coumba Gawlo. Ils ont interpellé plusieurs personnes dont Ibrahima Samb. Le véhicule de service étant plein, les agents du chef de Brigade Issac Gassama ont décidé d'installer Ibrahima Samb dans la malle arrière de la voiture d’un des agents. Ensuite, ils sont rentrés et ont oublié le défunt alors âgé de 18 ans, dans le coffre. Il y a passé toute la nuit avant de rendre l’âme. Cette affaire avait entraîné des émeutes à Mbacké, obligeant les autorités à arrêter les mis en cause.



