Processus électoral: BBY met en garde Wade et ses alliés Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

La cellule de communication de Benno Bokk Yakaar (Bby) a fait une sortie hier, pour répondre à Wade et à ses alliés qui veulent tenir une marche mardi prochain. Les membres de Bby accusent ces derniers de vouloir saboter le processus électoral. Dans la mesure où, disent-ils, le PDS et une partie de l'opposition ont été les premiers à rejeter la proposition de la société civile, permettant aux citoyens de voter munis de leur récépissé de dépôt et de leur ancien document d'identification.



Cela étant, Benno Bokk Yakaar met en garde "les fauteurs de trouble" qui tentent de jeter le discrédit sur les institutions en charge de l'organisation des élections, aux fins d’empêcher nos compatriotes d'exercer leur droit inaliénable de choisir librement leurs représentants.



La coalition présidentielle appelle ainsi l'Etat, à exercer la plénitude de ses prérogatives pour garantir ce droit au peuple sénégalais. Les partisans de Macky Sall soutiennent que fidèle à sa tradition de démocratie, le Sénégal ira à ces élections législatives dans la paix et la sécurité.



S'agissant du processus électoral, ils renseignent que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer à nos compatriotes, les conditions d'accomplir l'acte civique dans la sérénité le 30 juillet.



Le nombre de commissions de distribution des cartes habituellement autour de 500 est passé à 1400 à travers tout le territoire national, avec un renforcement des ressources humaines spécialement dédiées à la tâche, ont-ils indiqué en définitive, rapporte L'As.

Accueil Envoyer à un ami Partager