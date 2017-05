Processus électoral: “Les listes électorales provisoires sont disponibles” (Ministère de l’Intérieur)

Les listes électorales provisoires sont disponibles sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger, informe le communiqué signé par le La Directeur général des Elections.



Le Directeur général Tanor Thiendella S. Fall invite ainsi“les citoyens, les responsables des partis politiques légalement constitués, ceux des entités regroupant des personnes indépendantes, à se rendre au niveau des Mairies, des Sous-préfectures et des Préfectures pour ceux qui résident à l’intérieur du pays pour les consulter. Quant à ceux qui sont à l’étranger, ils peuvent les consulter au niveau des représentations diplomatiques.



"Le Directeur Général des Elections informe les citoyens, les responsables des partis politiques légalement constitués, ceux des entités regroupant des personnes indépendantes, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral que les listes électorales provisoires sont disponibles, à l'intérieur du pays, au niveau des Mairies, des Sous-préfectures et des Préfectures. A l'étranger, ces listes sont publiées au niveau des représentations diplomatiques.



Tous les citoyens ayant fait une demande d’inscription au niveau des commissions administratives, sont invités à les consulter.



Toute personne omise ou dont l'inscription ou la demande de modification n'a pas été correctement effectuée, dispose, à compter de ce vendredi 12 mai 2017, d'un délai de quinze (15) jours pour solliciter son intégration ou la correction de sa situation sur la liste électorale, auprès de la commission administrative, sur présentation de son récépissé.



En cas de refus de prise en charge de la demande, l'électeur peut saisir le Président du Tribunal d'instance ou le Chef de la Représentation diplomatique à l'Etranger.



Le contentieux de la publication des listes provisoires prend fin le vendredi 26 mai 2017."