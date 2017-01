Processus électoral: Mànkoo Wattu Senegaal décline l’invitation du ministre de l’Intérieur à rencontrer le Président Macky Sall

La rencontre entre les différents acteurs politiques et le président Macky Sall pour discuter sur le processus électoral prévue ce vendredi 27 janvier à l'invitation du ministre de l’Intérieur, se fera sans nul doute sans les membres de Mànkoo Wattu Senegal. Ces derniers l’ont fait savoir dans un document parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Réunis ce jeudi 26 janvier à la Permanence Nelson Mandela du Grand Parti, les leaders de Manko Wattu Sénégal ont décidé de ne pas donner suite à l’invitation du ministre de l’Intérieur Abdoulaye Douda Diallo de ce vendredi 27 janvier au Palais présidentiel et comptent en lieu et place, organiser une conférence de presse le même jour à 15h30mn au siège du Grand Parti.





Landing DIEDHIOU, Leral.net