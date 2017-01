Prochaines élections législatives : le FPDR soupçonne un coup d’Etat électoral rampant

Le président Macky Sall est en train de préparer un forcing permanent pour confisquer la volonté populaire à l’occasion des prochaines élections législatives. C’est du moins ce qui ressort de la Conférence des Leaders du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) de ce lundi 9 janvier 2017.



Mamadou Diop Decroix et Cie en veulent pour preuve, ‘’la réforme non concertée du statut des magistrats, l’instrumentalisation de la Justice à des fins de neutralisation d’adversaires politiques, les pratiques frauduleuses au niveau des commissions d’établissement de la nouvelle CNI, l’augmentation du nombre de députés et la volonté de revenir sans consensus sur la date des élections’’.



Selon la conférence des leaders, « tous ces éléments indiquent une volonté de perpétrer un coup d’Etat électoral de la part d’un pouvoir devenu minoritaire et discrédité par les scandales ».



Ainsi, le FPDR avertit qu’il ne saurait accepter une telle perspective et qu’il ne reculera devant aucun sacrifice pour imposer l’organisation d’élections libres et démocratiques.



Exprimant sa solidarité au député socialiste Aminata Diallo, au maire Bamba Fall et Cie placés aujourd’hui sous mandat de dépôt, le FPDR lance un appel à la résistance à toutes les forces démocratiques.



Landing DIEDHIOU, Leral.net