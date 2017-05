Produits impropres à la consommation: De nombreuses caisses de poulets et du merguez saisis à Pikine Une descente effectuée hier, dans plusieurs marchés de la banlieue par le service départemental de commerce de Pikine a permis de discerner une trentaine de caisses de cuisses et des ailes de poulets et une trentaine de caisses de merguez impropres à la consommation.

C’est des vingtaines de commerçants qui ont été pris hier, main dans le sac, avec une trentaine de caisses de cuisses et des ailes de poulets et une trentaine de caisses de merguez. Ces vendeurs voulaient profiter du mois béni de ramadan pour écouler ces produits impropres à la consommation.

Suivant les propos du chef de service régional du commerce, Khadim Ndiaye, rapporté par la Tribune, «les opérations vont se poursuivre et les commerçants pris en flagrants délits de vente illicite de produits impropres à la consommation risquent de payer des amendes pécuniaires ou d’être présentés au procureur pour une action publique».



