Professeur Bouba Diop sur la contre-manifestation de l'APR, " que Macky Sall raisonne ses troupes avant qu'il ne soit trop tard"

" Il faudra que le Président de la République rappelle ses troupes à l'ordre avant qu'il ne soit trop tard". Ces propos sont du professeur de l'université Cheikh Anta Diop, Dr Boubacar Diop. Pour lui, le chef de l'Etat doit remettre ses militants à leur place afin d'éviter de créer des troubles et des tensions dont les conséquences ne pourront pas être mesurées. I met en garde en soutenant, "il faut qu'on arrête dans ce pays de vouloir à chaque fois qu'une marche est ambitionnée par une formation politique ou civile, de vouloir la saboter. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de penser aux discours des religieux et de ne pas les négliger".



Le professeur estime que cette contre-manifestation n'a aucun sens car, on est en démocratie. " Përsonne ne peut empêcher les gens de faire la marche au Sénégal quand ils ont quelque chose à dénoncer. Ceux qui en ont l'idée, vont se fatiguer pour rien", dit-il. Pour le médiateur de l'université, ce qui est sûr, c'est que le préfet a une grande responsabilité dans cette affaire, "parce qu'il doit être en mesure de savoir réellement qui des deux mouvements a demandé la première autorisation de marche". Il l'invite dans ce cas à réagir le plus tôt possible sur cette question.



source: direct info