Professeur Malick Ndiaye : "La Gambie, un signe de défaite diplomatique pour le Sénégal"

Le feuilleton Yahya Jammeh continue et '' le président de la Gambie'' laisse planer le doute à quelques jours de la date fatidique, le 18 janvier 2017, date limite de son mandat fixée par la Constitution. Au Sénégal, son voisin le plus proche, l'élite est divisée sur la situation qui prévaut en Gambie. Et la dernière sortie du professeur Malick Ndiaye directeur du laboratoire de mutation au département de sociologie sur la RFM en atteste assurément.



De l'avis du professeur, '' la situation actuelle en Gambie résulte d'un échec de la diplomatie sénégalaise''. Pis, M Ndiaye déplore ces actes qui ont trop perduré : "lorsque des élites sénégalaise pillent la Casamance, et créent une guerre, accaparent les deniers publics, on ne peut pas s'intéresser à la Gambie mais on aggrave la situation.''



Il poursuit et enfonce le clou '' si tu ne fais pas régner la justice au Sénégal comment aider les Gambiens? Ce n'est pas Jammeh le problème mais plutôt l'élite. Rappelez-vous qui a promis à Jammeh la CPI?"

Selon le professeur, après que Yahya Jammeh a reconnu sa défaite, il a été ensuite blessé dans son orgueil.



Khary DIENE, Leral.net