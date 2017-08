Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Profil: Amy Collé Dieng, une histoire troublante Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

La police a mis la main sur la chanteuse Amy Collé suite à l’enregistrement audio diffusé sur le net et dans lequel elle s’en prend au président de la République. Ils ont été sans doute nombreux à être surpris d’entendre l’artiste tenir des propos aussi outrageants à l’endroit de la première institution de la République. Que s’est-il passé pour que cette jeune chanteuse à l’avenir prometteur en arrive cette extrémité? Qui est réellement Amy Collé Dieng? Dakar7 retrace, ici, le parcours de cette mère de famille qui défraie, tristement, la chronique depuis deux jours.



Née le 12 Avril 1979 à Thiès (Sénégal), Amy Collé Dieng est une chanteuse sénégalaise de mbalakh, musique acoustique… Passionnée de musique, Amy Collé chante très souvent en écoutant beaucoup de ses artistes favoris tels que Youssou Ndour, Thione Seck…



A bas âge, la jeune chanteuse rencontre Youssou Ndour qui fait d’elle sa protégée. Ayant côtoyé et suivi le grand chanteur durant une longue période, Amy Collé va à la conquête du monde en compagnie du « super étoile ». En 2003, elle a assuré les chœurs dans l’album « SANT » de Youssou Ndour qui a bénéficié d’un « grammy awards » en 2006.





Après plusieurs années d’expérience et d’expertise sur la scène musicale tant nationale qu’internationale, la frangine de Birame Dieng « Salla » se fait produire par le label « Jololi » du Sénégal en 2006. Son premier album « Défar bamou bakh » sorti en 2006 a séduit le public et a fait l’unanimité dans le monde entier.



Amy Collé confirme son succès en effectuant de nombreuses tournées à travers les USA, l’Europe et les pays d’Afrique. La chanteuse est surtout appréciée par sa belle voix et son innocence dans son style musical. Après une longue absence sur la scène musicale, Ami Collé Dieng quitte Jololi en Octobre 2011 et signe au label Hollandais Dubrecords Productions.





Cependant elle ne repose pas sur ses lauriers car elle prépare un album acoustique international avec la participation de grands ténors de la musique tels que Cheikh Lo, Orchestra Baobab, Souleymane faye pour ne citer que ceux-là.





La diva continue toujours de s’imposer avec sa belle voix. En 2011, elle va sortir un très beau single mbalakh intitulé « sama Choix » (mon choix) suivi de l’album Maturité en 2013.

Amy Collé et sa « folie » supposée

Cependant, la chanteuse connaîtra des moments de troubles dans sa vie. Sa longue absence de la scène musicale avait suscité des commentaires sur son état de santé. D’après certaines rumeurs, Amy Collé ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales. D’ailleurs, beaucoup de Sénégalais étaient choqués lorsqu’elle s’était fait humilié par le guide de Thiantacounes à l’occasion du Magaal de Touba de 2016.



Mais l’artiste avait à l’époque démenti cette rumeur. » Ils m’ont fait passer pour une folle, ce sont mes ennemis qui sont à l’origine de ces rumeurs, tout a été forgé », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Seneweb.





Avant d’ajouter: » Dans ce milieu de l’art, il y a des jaloux. Tous ceux qui aiment la chanson et la bonne musique m’adorent. C’est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais, ceux avec qui je partage le milieu me font la guerre, ils paient des personnes pour me salir, pour me nuire, mais c’est peine perdue. Qu’on me laisse tranquille».



Sa vie de couple n’a pas été aussi un long fleuve tranquille. Selon nos informations, Amy Collé a divorcé d’avec son premier mari, par ailleurs danseur, à cause des violences qu’elle subissait. Ces épreuves ont-elles impactées sa personnalité?



En tout cas, sa sortie au vitriol contre le président de la République a surpris plus d’un. Dans un enregistrement audio posté sur le net, elle a, en effet, traité Macky Sall de tous les noms d’oiseaux. Comme si elle voulait prendre sa revanche, Amy s’est déchaînée sur la Première institution du pays.





Morceaux choisi: « je ne saurais me taire…..mais pour tout citoyen qui assiste à des choses obscures et confuses, et que personne n’ose en dire mot, il est du devoir de celui qui est porteur de voix d’en parler ». Invitant les populations à manifester contre le régime, Aly Collé déclarait qu’elle était prête à la laisser aller en prison si cela était nécessaire.

Ce qui est fait. Car Amy Collé vient d’être arrêtée par la Division des investigations criminelles(DIC) au quartier de Grand Dakar où elle s’était terrée.



Mame Birame Diouf(Stagiaire) http://Dakar7.com

