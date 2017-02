Profondes divergences au Pds: Farba Senghor s’en prend vertement à Oumar Sarr Entre Farba Senghor et Oumar Sarr, la réconciliation est quasi impossible. Alors que le secrétaire général adjoint du Pds sillonne le pays, le chargé de la propagande bombarde de communiqués les libéraux pour fustiger la démarche de Oumar Sarr.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Presque chaque jour, Farba Senghor intervient sur un groupe de WhatsApp pour dézinguer le coordonnateur du Pds. Ses dernières salves datent d’hier. Farba Senghor a balancé une dizaine d’audio dans lesquels il fustige les méthodes, faits et déclarations de Oumar Sarr, tout en déplorant le fait que Habib Sy, Aïda Mbodj, Pape Samba Mboup, Madické Niang, lui-même… soient laissés en rade dans la tournée et les orientations que prend le maire de Dagana.



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook