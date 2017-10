Programme MCA-Sénégal : L’ambassade des USA lance l’atelier national de présentation des documents de projets

L’Ambassade des États-Unis et l’Unité de Formulation et de Coordination du second programme MCA-Sénégal (UFC MCA-Sénégal) procéderont à la cérémonie de lancement de l’atelier national de présentation des documents de projets du programme MCA-Sénégal ce jeudi 26 octobre 2016, dans un hôtel de la place.



La cérémonie sera présidée par le Premier Conseiller de l’Ambassade des États-Unis à Dakar, Madame Martina Boustani, et un représentant du gouvernement sénégalais.



L’UFC MCA-Sénégal a entamé avec le Millenium Challenge Corporation (MCC) la phase 3 du processus de formulation au mois d’avril 2017, qui porte sur l’identification des projets à soumettre au financement du MCC pour lever la contrainte majeure à l’investissement et à l’entreprenariat privés « coût élevé de l’énergie et faible accès à l’électricité ». Les projets ont été identifiés suivant quatre composantes :

- diversification des sources de production, optimisation du parc et gestion de la demande ;

- amélioration de l’accès à l’électricité en milieux rural et péri-urbain ;

- modernisation et renforcement des réseaux de transport et de distribution ;

- amélioration du cadre légal et renforcement des capacités des acteurs du secteur.



Le processus a été mené de façon inclusive, à travers une large consultation des acteurs publics, privés et de la société civile.

L’atelier national de présentation des documents de projets du programme MCA-Sénégal se déroulera pendant toute la journée du 26 octobre 2017.