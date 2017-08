Programme Vacances sans sida : Coumba Gawlo Seck s’engage à coté du CNLS Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 13:23 commentaire(s)|

Communiqué de presse



Programme Vacances sans sida

Pour mettre fin au sida

COUMBA GAWLO s’engage à coté du CNLS

Le 27 aout 2017

Plage de Malibu (GUEDIAWAYE) à partir de 15h



Dans le cadre du déroulement de la campagne #PREVENTIONVIH, Le Réseau Youth Women for Action YWA/SENGAL en partenariat avec le Conseil National de Lutte contre le SIDA au Sénégal (CNLS) organisent un forum sur l’engagement des jeunes dans la lutte contre le sida.

Cette journée verra la participation effective de la grande Diva de la music sénégalaise Coumba Gawlo Seck qui s’est engagée au coté du CNLS pour la fin du sida au Sénégal

Cette activité entre dans le cadre de la campagne #PREVENTIONVIH jumelée à la campagne #VieSansMGF dans le but d’éliminer la pratique des Mutilations Génitales Féminines qui est souvent une porte d’entrée pour le VIH.

Au programme des forums de discutions pour créer un cadre d’échange et de partage entre jeunes sur les problématiques liées à la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes

L’offre de conseil Dépistage Volontaire du VIH afin de permettre à ceux qui le désirent de connaître leur statut sérologique Merci des dispositions prises pour assurer la couverture médiatique de l’activité





Contacts Macoumba MBODJ(786370880), Mariame BA(786390172) Ndeye Fatou MARIKOU (771338142) Dans le cadre du déroulement de la campagne, Le Réseau Youth Women for Action YWA/SENGAL en partenariat avec le Conseil National de Lutte contre le SIDA au Sénégal () organisent un forum sur l’engagement des jeunes dans la lutte contre le sida.Cette journée verra la participation effective de la grande Diva de la music sénégalaise Coumba Gawlo Seck qui s’est engagée au coté du CNLS pour la fin du sida au SénégalCette activité entre dans le cadre de la campagnejumelée à la campagnedans le but d’éliminer la pratique des Mutilations Génitales Féminines qui est souvent une porte d’entrée pour le VIH.Au programmeMerci des dispositions prises pour assurer la couverture médiatique de l’activitéContacts Macoumba MBODJ(786370880), Mariame BA(786390172) Ndeye Fatou MARIKOU (771338142)

Accueil Envoyer à un ami Partager