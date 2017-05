Programme de formation des femmes de la plateforme « AND JEGGO » : Les femmes au cœur de l'émergence « Cette cérémonie de lancement s’inscrit dans le cadre du suivi de nos objectifs et apporte une réponse concrète aux sollicitations des femmes, à la levée de certaines contraintes auxquelles elles sont confrontées », a déclaré Madame le Ministre-Conseiller Zahra Iyane Thiam, par ailleurs Coordinatrice de la plateforme des femmes « AND JEGGO », hier (mardi 16 mai) à la Sicap Liberté 2. Elle a tenu ces propos lors de la cérémonie de lancement de la première phase de formation de capacité des femmes « AND JEGGO », en partenariat avec le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique).



Toutes habillées en boubou blanc, le sourire aux lèvres, nombreuses étaient les femmes venues de toutes parts répondre à l’appel des femmes de la plateforme « AND JEGGO ».



La plateforme des femmes « AND JEGGO » se fixe comme objectif de promouvoir le développement des femmes.



C’est à ce titre qu’elle a développé un programme de formation, en collaboration avec des partenaires, notamment le 3 FPT qui aura en charge d’assurer la coordination et le pilotage de l’ensemble des activités liées à la formation dans les différents domaines ciblés pour les premières sessions à savoir la gestion, la transformation des produits halieutiques , la pâtisserie entre autres.



Cette formation dont les ateliers ont démarré avant-hier avec la participation de différentes régions, a pour objectif final de former 1000 femmes en l’espace de 6 mois pour une durée de 2 ans. Ce réseau a été créé par le président de la République Macky Sall, pour l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Émergent avec l’appui du 3FPT.



Un montant de 9 milliards de Fcfa a été dégagé pour cette plateforme, renseigne le Directeur Général du 3FPT, Dame Diop, qui poursuit « que d’ici l’année prochaine, le montant s’élèvera à 20 Milliards de Fcfa. »



Ainsi dans son plan d’action, la plateforme a élaboré des programmes de formation pour permettre aux femmes d’accéder à des renforcements de capacité prenant en compte leurs besoins. Elle regroupe diverses organisations.



Par ailleurs, le Ministre Mor Ngom, représentant du Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, n’a pas manqué de rappeler les 3 axes du PSE, tels que la transformation structurelle de l’économie, le renforcement ou l’amélioration significative des conditions de vie des populations (les bourses familiales) et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance.



Toutefois ce dernier en déduit, que le Président Macky Sall dans sa générosité envers la société, plus particulièrement à les femmes, a inscrit ce projet dans le cadre du PSE.



En somme ces formations permettront finalement de cultiver et d'entretenir un environnement favorable à l'entrepreneuriat de qualité, le développement des communautés et la nation au plan global.



Ndèye Safiétou Nam



