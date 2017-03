Projection en avant-première d’un film documentaire du journaliste Cheikh Adramé Diop Le film documentaire intitulé "Maïmouna Kane : femme d’Etat et d’action" sera projeté en avant-première samedi, à 16 heures, à l’hôtel Radisson Blu de Dakar, a annoncé à l’APS son réalisateur, le journaliste Cheikh Adramé Diop.

M. Diop rappelle dans un communiqué que Mme Kane a été secrétaire d’Etat à la Condition féminine et ministre du Développement social, "sous les régimes" de Léopold Sédar Senghor (1960-1980) et d’Abdou Diouf (1980-2000).



Ce film documentaire (…) revient sur la vie et l’œuvre de Mme Maïmouna Kane, sur sa carrière de magistrat, ses fonctions ministérielles, sa collaboration avec les présidents Diouf et Senghor, la situation politique du Sénégal des années 70 et 80, la condition féminine et les droits de la femme", explique Cheikh Adramé Diop.



Il affirme que Mme Kane "a amélioré la vie des femmes dans les villes et dans le monde rural" sénégalais et a été "à l’origine de l’intégration des femmes dans la police, la diplomatie…"



La séance de projection du film documentaire "est placée sous la présidence du Premier ministre" Mahammed Boun Abdallah Dionne, et aura lieu en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, de sa collègue chargée de la Femme, Mariama Sarr, et de la Première Dame, Marième Faye Sall".





APS

